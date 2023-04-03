Лайф публикует видео последствий обстрела ВСУ села под Белгородом

Село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В распоряжении Лайфа оказались кадры последствий обстрела, на которых видна воронка от снаряда всего в нескольких метрах от дома.

Последствия обстрела села Вознесеновка со стороны ВСУ. Видео © LIFE

"Жертв и пострадавших нет. Один снаряд попал в жилую зону, в результате чего есть незначительные осколочные повреждения окон и фасада в частном домовладении. Ещё один снаряд попал на территорию предприятия, людей организованно вывезли в безопасное место", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Также, добавил губернатор, частично нарушено электроснабжение в нескольких населённых пунктах. Восстановительные работы начнутся, когда закончится обстрел.