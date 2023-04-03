Лайф публикует видео последствий обстрела ВСУ села под Белгородом
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Вознесеновка со стороны ВСУ
Село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В распоряжении Лайфа оказались кадры последствий обстрела, на которых видна воронка от снаряда всего в нескольких метрах от дома.
Последствия обстрела села Вознесеновка со стороны ВСУ. Видео © LIFE
"Жертв и пострадавших нет. Один снаряд попал в жилую зону, в результате чего есть незначительные осколочные повреждения окон и фасада в частном домовладении. Ещё один снаряд попал на территорию предприятия, людей организованно вывезли в безопасное место", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Также, добавил губернатор, частично нарушено электроснабжение в нескольких населённых пунктах. Восстановительные работы начнутся, когда закончится обстрел.
Ранее ВСУ обстреляли село в Курской области. Семь человек, в том числе дети, получили ранения.
Telegram / Вячеслав Гладков