ВСУ обстреляли село в Курской области, ранено семь человек, в том числе дети
Старовойт: Семь человек пострадали при миномётном обстреле кладбища в Курской области
Семеро жителей села Николаево-Дарьино Курской области получили ранения различной степени тяжести в результате миномётного обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, среди пострадавших есть дети.
"Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище. Среди них трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями лёгкой и средней тяжести. Одна женщина, по предварительной информации, получила тяжёлые ранения", — написал Старовойт в телеграм-канале.
В Суджанский район уже вызвана бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших. Также в результате атаки ВСУ повреждения получили четыре дома, добавил губернатор.
Ранее Лайф писал, что ВСУ в ночь на 1 апреля сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка под Курском. В результате случившегося никто не пострадал.
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