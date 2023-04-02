ВСУ обстреляли село в Курской области, ранено семь человек, в том числе дети

Семеро жителей села Николаево-Дарьино Курской области получили ранения различной степени тяжести в результате миномётного обстрела ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, среди пострадавших есть дети.

"Все они члены нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище. Среди них трое детей и девушка-подросток с осколочными ранениями лёгкой и средней тяжести. Одна женщина, по предварительной информации, получила тяжёлые ранения", — написал Старовойт в телеграм-канале.

В Суджанский район уже вызвана бригада санитарной авиации с челюстно-лицевым и детским хирургами, планируется эвакуация пострадавших. Также в результате атаки ВСУ повреждения получили четыре дома, добавил губернатор.