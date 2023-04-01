В трёх курских сёлах нарушено электроснабжение из-за обстрела ВСУ

Украинские военные обстреляли село Искра в Хомутовском районе Курской области, зафиксировано свыше 20 прилётов. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"Пострадавших и разрушений нет, но из-за обстрела нарушено энергоснабжение трёх приграничных населённых пунктов: Искры, Клевени, а также деревни Богословка", — написал он в телеграм-канале, добавив, что ремонтные бригады приступают к ликвидации повреждений.