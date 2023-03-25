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25 марта, 15:02

ВСУ обстреляли село в Курской области, повреждено два коровника

Губернатор Старовойт: Три телёнка погибли из-за обстрела ВСУ села в Курской области

<p>Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/gubernator_46" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Старовойт</a></p>

Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Вооружённые силы Украины обстреляли пограничное село Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, повреждено два коровника. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

"Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал о том, что житель Брянской области был ранен при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины.

Илья Суриков
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