ВСУ обстреляли село в Курской области, повреждено два коровника

Вооружённые силы Украины обстреляли пограничное село Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, повреждено два коровника. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.

"Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли", — написал он в телеграм-канале.