ВСУ обстреляли село в Курской области, повреждено два коровника
Губернатор Старовойт: Три телёнка погибли из-за обстрела ВСУ села в Курской области
Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © Telegram / Роман Старовойт
Вооружённые силы Украины обстреляли пограничное село Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области, повреждено два коровника. Об этом рассказал глава региона Роман Старовойт.
"Среди жителей пострадавших нет, но в результате обстрела повреждения получили два коровника. Трое телят, к сожалению, погибли", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал о том, что житель Брянской области был ранен при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины.