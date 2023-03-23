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23 марта, 12:03

Житель Брянской области ранен при обстреле ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка, есть пострадавший

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок городского типа Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил в "Телеграме" глава региона Александр Богомаз.

"Сегодня ВСУ обстреляли пгт. Белая Берёзка. Снаряд упал недалеко от административного здания. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", — написал губернатор.

ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области, погиб сторож

ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области, погиб сторож

Ранее обстрелам ВСУ вновь подверглось село Тишанка в Белгородской области. Губернатор региона Гладков сообщил о нарушенном газоснабжении в населённом пункте, пострадавших нет.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Madeleine Kelly

Ирина Фальке
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