Житель Брянской области ранен при обстреле ВСУ
Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка, есть пострадавший
Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок городского типа Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил в "Телеграме" глава региона Александр Богомаз.
"Сегодня ВСУ обстреляли пгт. Белая Берёзка. Снаряд упал недалеко от административного здания. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", — написал губернатор.
Ранее обстрелам ВСУ вновь подверглось село Тишанка в Белгородской области. Губернатор региона Гладков сообщил о нарушенном газоснабжении в населённом пункте, пострадавших нет.
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