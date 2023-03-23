Житель Брянской области ранен при обстреле ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок городского типа Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил в "Телеграме" глава региона Александр Богомаз.

"Сегодня ВСУ обстреляли пгт. Белая Берёзка. Снаряд упал недалеко от административного здания. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы", — написал губернатор.