ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области, погиб сторож
Один человек погиб в результате обстрела села Борисовка Белгородской области со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины обстреляли село Борисовка Волоконовского района Белгородской области. В результате погиб один человек — работник сельхозпредприятия, где было зафиксировано больше всего прилётов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия. Мои соболезнования родным и близким погибшего", — написал губернатор в телеграм-канале.
Также осколками повреждены ещё три частных дома, там выбиты окна и посечены фасады, кроме того, повреждено электро- и газоснабжение на территории села. Аварийные службы уже устраняют последствия обстрела.
Также ранее сегодня ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Удар был нанесён из комплекса "Точка-У". Информации о пострадавших не поступало.
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