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22 марта, 09:58

ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области, погиб сторож

Один человек погиб в результате обстрела села Борисовка Белгородской области со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины обстреляли село Борисовка Волоконовского района Белгородской области. В результате погиб один человек — работник сельхозпредприятия, где было зафиксировано больше всего прилётов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия. Мои соболезнования родным и близким погибшего", — написал губернатор в телеграм-канале.

Также осколками повреждены ещё три частных дома, там выбиты окна и посечены фасады, кроме того, повреждено электро- и газоснабжение на территории села. Аварийные службы уже устраняют последствия обстрела.

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Также ранее сегодня ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Удар был нанесён из комплекса "Точка-У". Информации о пострадавших не поступало.

Обложка ©

Getty Images / Metin Aktas

Александра Вишнякова
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