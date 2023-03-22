ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области, погиб сторож

Вооружённые силы Украины обстреляли село Борисовка Волоконовского района Белгородской области. В результате погиб один человек — работник сельхозпредприятия, где было зафиксировано больше всего прилётов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия. Мои соболезнования родным и близким погибшего", — написал губернатор в телеграм-канале.

Также осколками повреждены ещё три частных дома, там выбиты окна и посечены фасады, кроме того, повреждено электро- и газоснабжение на территории села. Аварийные службы уже устраняют последствия обстрела.