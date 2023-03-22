ВСУ обстреляли Донецк из ракетного комплекса "Точка-У"
ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удар был нанесён из комплекса "Точка-У".
ВСУ обстреляли Донецк из ракетного комплекса "Точка-У". Видео © Telegram / Репортёр Руденко V
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Красноармейск – город Донецк, Петровский район, выпущена одна ракета из ОТРК "Точка У", — говорится в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.
Как уточняется в сообщении, обстрел был зафиксирован в 3:55 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Лайф сообщал об обстреле донецкого ТЦ "Галактика". Как уточнял мэр Алексей Кулемзин, украинские войска открыли огонь по Донецку, в результате чего оказался повреждён местный торговый центр. Также жители сообщали о прилётах на улице Щипачёва в микрорайоне "Тихий".
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