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22 марта, 08:34

ВСУ обстреляли Донецк из ракетного комплекса "Точка-У"

ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удар был нанесён из комплекса "Точка-У".

ВСУ обстреляли Донецк из ракетного комплекса "Точка-У". Видео © Telegram / Репортёр Руденко V

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Красноармейск – город Донецк, Петровский район, выпущена одна ракета из ОТРК "Точка У", — говорится в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

Как уточняется в сообщении, обстрел был зафиксирован в 3:55 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало.

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Ранее Лайф сообщал об обстреле донецкого ТЦ "Галактика". Как уточнял мэр Алексей Кулемзин, украинские войска открыли огонь по Донецку, в результате чего оказался повреждён местный торговый центр. Также жители сообщали о прилётах на улице Щипачёва в микрорайоне "Тихий".

Обложка ©

Getty Images / Stringer

Николь Вербер
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