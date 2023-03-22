ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удар был нанесён из комплекса "Точка-У".

ВСУ обстреляли Донецк из ракетного комплекса "Точка-У". Видео © Telegram / Репортёр Руденко V

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Красноармейск – город Донецк, Петровский район, выпущена одна ракета из ОТРК "Точка У", — говорится в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

Как уточняется в сообщении, обстрел был зафиксирован в 3:55 по московскому времени. Информации о пострадавших не поступало.