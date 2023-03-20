Сержант Вооружённых сил России 48-летний Александр Мальцев в ходе военной спецоперации сумел овладеть украинским опорным пунктом и взять пленных. Позже при выполнении боевых задач по защите Донбасса он получил ранения, несовместимые с жизнью. О геройских действиях сержанта рассказали в Минобороны РФ, отметив, что "один в поле воин".

Сержант Александр Мальцев в одиночку взял штурмом опорный пункт ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

10 марта, оставив группу огневой поддержки для прикрытия основных наступательных сил, замкомандира взвода Западного военного округа сержант Александр Мальцев принял решение обойти противника с тыла. Его группа из трёх человек начала штурм опорного пункта ВСУ.

Александр Мальцев. Фото © Telegram / sashakots

При выполнении боевой задачи Мальцев спас двух раненых товарищей — вытащил из-под огня, несмотря на угрозу собственной жизни. После чего в одиночку продолжил атаку. Трёх бойцов противника, которые вели огонь из окопа, он уничтожил, а двух раненых солдат ВСУ взял в плен. Закрепившись взводом на этом рубеже, сержант оказывал поддержку наступающим подразделениям.

Через три дня, 13 марта, попав под миномётный обстрел, сержант Мальцев получил ранения, несовместимые с жизнью. Как отметили в Минобороны РФ, он проявил мужество и отвагу, своими действиями мотивировал других бойцов.