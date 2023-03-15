Семье мальчика-героя из Брянской области, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом
Семье мальчика Фёдора из Брянской области, который пострадал при атаке украинских диверсантов, подарили дом. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. После того как ребёнка выписали из больницы, глава области вместе с мамой юного героя отправился к их новому месту жительства.
"Поедем сейчас. Это пригород Климово, там хороший дом. Мы и ремонт сделали, и обстановку закупили. Дом купил из личных средств, а ремонт и обстановку — депутаты при поддержке нашего бизнеса", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".
Богомаз также отметил, что самое важное сейчас для Фёдора — полностью восстановиться после операции и во всём помогать родным, ведь сейчас именно он, пока старшие братья защищают Родину, в семье главный мужчина.
Лайф напоминает, что утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибли двое мужчин. Богомаз пообещал купить новый дом для многодетной семьи Фёдора. А на телевышке Брянска появилось послание мальчику-герою. Наградить его поручил и глава СК Бастрыкин.
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