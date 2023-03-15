Семье мальчика-героя из Брянской области, пострадавшего от украинской ДРГ, подарили дом

Семье мальчика Фёдора из Брянской области, который пострадал при атаке украинских диверсантов, подарили дом. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. После того как ребёнка выписали из больницы, глава области вместе с мамой юного героя отправился к их новому месту жительства.

"Поедем сейчас. Это пригород Климово, там хороший дом. Мы и ремонт сделали, и обстановку закупили. Дом купил из личных средств, а ремонт и обстановку — депутаты при поддержке нашего бизнеса", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".