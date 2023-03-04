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4 марта, 16:37

Брянский губернатор пообещал купить новый дом семье мальчика-героя Фёдора

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал купить новый дом для многодетной семьи Фёдора, который был ранен во время атаки диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".

"Не просто куплю, а куплю вам дом, и сделаем вам ремонт хороший", — заверил Богомаз маму юного героя во время визита к пациенту в больницу.

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Напомним, утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. В результате атаки был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место.

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Андрей Бражников
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