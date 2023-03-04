Брянский герой Федя заметил дырку в животе и кровь только после спасения девочек от украинской ДРГ
Брянский герой Фёдор заметил своё ранение только после спасения девочек от украинской ДРГ
Десятилетний Фёдор после спасения двух первоклассниц от атаки украинских диверсантов в селе Любечане Брянской области стал настоящим героем: его поступком, на который не способны и некоторые взрослые, восхищается вся Россия. В беседе с телеграм-каналом SHOT он рассказал о деталях того страшного дня.
Десятилетний Фёдор рассказал, как спас от диверсантов двух первоклассниц в Брянской области. Видео © t.me / SHOT
По его словам, события в злополучный день развивались стремительно: в какой-то момент в машину, в которой он с первоклассницами направлялся в школу, начали стрелять украинские диверсанты и убили водителя. Фёдор сообразил, что нужно бежать. Когда машина остановилась, он решил вместе с девочками бежать в лес, ведь таким путём можно добраться до соседней деревни. В лесополосе их подобрала "попутка" — "два дедушки".
"Они нас довезли до мамы моей знакомой. Я понял [что ранен], когда мы добежали до дома. Я начал снимать куртку, вижу — у меня в куртке дырка и кровь пошла. Я тогда понял, что пуля. Ну, она побаливала", — признался юный герой.
По словам медиков, у Фёдора крепкий организм: уже на второй день после операции мальчик нормально ест и пьёт. Врачи убеждены, что быстро поставят его на ноги.
Напомним, утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. В результате атаки был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место.
Кроме того, глава СК Бастрыкин наградил медалью "Доблесть и отвага" юного героя. При этом его мать рассказала, что сын уже оказывался между жизнью и смертью. Лайф публиковал трогательное видео их встречи. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. Жители Брянска, восхищённые подвигом десятилетнего Фёдора, расклеили листовки о нём по городу.
t.me / SHOT