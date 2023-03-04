Брянский герой Федя заметил дырку в животе и кровь только после спасения девочек от украинской ДРГ

Десятилетний Фёдор после спасения двух первоклассниц от атаки украинских диверсантов в селе Любечане Брянской области стал настоящим героем: его поступком, на который не способны и некоторые взрослые, восхищается вся Россия. В беседе с телеграм-каналом SHOT он рассказал о деталях того страшного дня.

Десятилетний Фёдор рассказал, как спас от диверсантов двух первоклассниц в Брянской области. Видео © t.me / SHOT

По его словам, события в злополучный день развивались стремительно: в какой-то момент в машину, в которой он с первоклассницами направлялся в школу, начали стрелять украинские диверсанты и убили водителя. Фёдор сообразил, что нужно бежать. Когда машина остановилась, он решил вместе с девочками бежать в лес, ведь таким путём можно добраться до соседней деревни. В лесополосе их подобрала "попутка" — "два дедушки".

"Они нас довезли до мамы моей знакомой. Я понял [что ранен], когда мы добежали до дома. Я начал снимать куртку, вижу — у меня в куртке дырка и кровь пошла. Я тогда понял, что пуля. Ну, она побаливала", — признался юный герой.