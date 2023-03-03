Лайф публикует трогательное видео встречи мамы с брянским мальчиком-героем
Телеграм-канал SHOT публикует трогательное видео встречи мамы с брянским мальчиком-героем Фёдором, который вчера спас первоклассниц от украинских диверсантов. Врачи провели мальчику многочасовую операцию, извлекли натовскую пулю. Сейчас его состояние стабильное, юного героя уже перевели из реанимации в палату.
Встреча мамы с брянским мальчиком-героем, который спас первоклассниц от украинских диверсантов. Видео © SHOT
"Сегодня к Феде приехала мама, которая, конечно, очень волновалась за жизнь и здоровье сына. Но Фёдор в надёжных руках! Наши врачи провели уникальную многочасовую операцию по извлечению пули. Вчера Федя был в реанимации, сегодня он уже в палате. Держится мужественно, не жалуется, наоборот, даже сам старается приободрить маму", — рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Напомним, утром 2 марта на территорию Брянской области проникли диверсанты. Они обстреляли автомобиль с детьми. В результате водитель погиб, а 10-летний Фёдор получил ранение. Однако ребёнок не растерялся и смог вывести двух первоклассниц в безопасное место. Затем его доставили в больницу, где врачи извлекли пулю. Каким-то чудом органы не задело, ребёнок потерял мало крови. Федю уже решили представить к награде: его подвигом гордится вся Россия, а в родном регионе в поддержку мальчика даже расклеили листовки.