Лайф публикует трогательное видео встречи мамы с брянским мальчиком-героем

Телеграм-канал SHOT публикует трогательное видео встречи мамы с брянским мальчиком-героем Фёдором, который вчера спас первоклассниц от украинских диверсантов. Врачи провели мальчику многочасовую операцию, извлекли натовскую пулю. Сейчас его состояние стабильное, юного героя уже перевели из реанимации в палату.

"Сегодня к Феде приехала мама, которая, конечно, очень волновалась за жизнь и здоровье сына. Но Фёдор в надёжных руках! Наши врачи провели уникальную многочасовую операцию по извлечению пули. Вчера Федя был в реанимации, сегодня он уже в палате. Держится мужественно, не жалуется, наоборот, даже сам старается приободрить маму", — рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз.