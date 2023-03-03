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3 марта, 08:08

Жители Брянска, восхищённые подвигом 10-летнего Фёдора, расклеили листовки о нём по городу

В Брянске расклеили листовки в честь 10-летнего мальчика, спасшего первоклассниц от диверсантов

В Брянске появились листовки в честь 10-летнего мальчика Феди, который накануне, несмотря на серьёзное ранение, спас двух первоклассниц при атаке украинских диверсантов. Об этом сообщает SHOT.

Листовки в Брянске в честь 10-летнего Фёдора, спасшего двух первоклассниц при атаке украинских диверсантов. Видео © SHOT

Листовки представляют собой рисунок мальчика в зелёной футболке с уверенным взглядом, который защищает двух испуганных девочек.

  • Листовки в Брянске в честь 10-летнего Фёдора, спасшего двух первоклассниц при атаке украинских диверсантов. Фото © SHOT
    Листовки в Брянске в честь 10-летнего Фёдора, спасшего двух первоклассниц при атаке украинских диверсантов. Фото © SHOT
  • Листовки в Брянске в честь 10-летнего Фёдора, спасшего двух первоклассниц при атаке украинских диверсантов. Фото © SHOT
    Листовки в Брянске в честь 10-летнего Фёдора, спасшего двух первоклассниц при атаке украинских диверсантов. Фото © SHOT
  • Листовки в Брянске в честь 10-летнего Фёдора, спасшего двух первоклассниц при атаке украинских диверсантов. Фото © SHOT
    Листовки в Брянске в честь 10-летнего Фёдора, спасшего двух первоклассниц при атаке украинских диверсантов. Фото © SHOT

Листовки в Брянске в честь 10-летнего Фёдора, спасшего двух первоклассниц при атаке украинских диверсантов. Фото © SHOT

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Братья брянского мальчика-героя, спасшего первоклассниц, служат в зоне СВО

Братья брянского мальчика-героя, спасшего первоклассниц, служат в зоне СВО

Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникли диверсанты с территории Украины. Они обстреляли гражданский автомобиль с детьми. В результате водитель погиб, а 10-летний Фёдор получил ранение. Однако ребёнок не растерялся и смог вывести двух первоклассниц в безопасное место. Затем его доставили в областной центр, где врачи провели операцию и извлекли пулю. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Федю представят к награде.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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