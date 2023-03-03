Бастрыкин наградил медалью "Доблесть и отвага" брянского мальчика-героя
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить ведомственной медалью "Доблесть и отвага" десятилетнего Федю, спасшего двух девочек во время атаки украинских диверсантов на Брянскую область.
"По поручению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина ведомственной медалью "Доблесть и отвага" награждён 10-летний житель Брянской области Фёдор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области", — сообщает пресс-служба СК РФ.
Как отметили в ведомстве, смелость и решительность юного героя помогли спасти жизни детям, оказавшимся в опасности. Офицеры СК также взяли на себя обязательство помочь семье мальчика.
Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникли диверсанты с территории Украины. Они обстреляли гражданский автомобиль с детьми. В результате водитель погиб, а 10-летний Фёдор получил ранение. Однако ребёнок не растерялся и смог вывести двух первоклассниц в безопасное место. Затем его доставили в областной центр, где врачи провели операцию и извлекли пулю. Каким-то чудом органы не задело, ребёнок потерял мало крови.