Бастрыкин наградил медалью "Доблесть и отвага" брянского мальчика-героя

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить ведомственной медалью "Доблесть и отвага" десятилетнего Федю, спасшего двух девочек во время атаки украинских диверсантов на Брянскую область.

"По поручению председателя СК РФ Александра Ивановича Бастрыкина ведомственной медалью "Доблесть и отвага" награждён 10-летний житель Брянской области Фёдор, который проявил героизм и самоотверженность во время происшествия в Климовском районе Брянской области", — сообщает пресс-служба СК РФ.