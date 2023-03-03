Мать брянского мальчика-героя рассказала, что сын уже оказывался между жизнью и смертью

День, когда врачи помогли десятилетнему Феде из Брянской области, который спас двух первоклассниц во время атаки диверсантов, можно считать уже третьим днём рождения мальчика. До этого школьника уже приходилось возвращать практически с того света после удара током, рассказала мама юного героя Рая.

"У нас дома кабель замкнуло, и он упал, мы его с того света подняли. Это уже его третье рождение. <...> Он так всегда — везде всех защищал, никогда никому не отказывал. Получается, когда забрали на СВО двух сыновей, он у меня главный защитник остался. Я очень благодарна, что у меня вырос такой мужественный сын, у меня все они такие", — отметила в разговоре с журналистами женщина.