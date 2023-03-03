Мать брянского мальчика-героя рассказала, что сын уже оказывался между жизнью и смертью
День, когда врачи помогли десятилетнему Феде из Брянской области, который спас двух первоклассниц во время атаки диверсантов, можно считать уже третьим днём рождения мальчика. До этого школьника уже приходилось возвращать практически с того света после удара током, рассказала мама юного героя Рая.
Мама Феди, который спас двух первоклассниц во время атаки диверсантов в Брянской области. Видео © Telegram / SHOT
"У нас дома кабель замкнуло, и он упал, мы его с того света подняли. Это уже его третье рождение. <...> Он так всегда — везде всех защищал, никогда никому не отказывал. Получается, когда забрали на СВО двух сыновей, он у меня главный защитник остался. Я очень благодарна, что у меня вырос такой мужественный сын, у меня все они такие", — отметила в разговоре с журналистами женщина.
Первым в больницу к Феде приехала его сестра. Как она рассказала, брат всё время держался молодцом и даже успокаивал её саму, что с ним всё в норме.
Сестра Феди, который спас двух первоклассниц во время атаки диверсантов в Брянской области. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникли диверсанты с территории Украины. Они обстреляли гражданский автомобиль с детьми. В результате водитель погиб, а 10-летний Фёдор получил ранение. Однако ребёнок не растерялся и смог вывести двух первоклассниц в безопасное место. Затем его доставили в областной центр, где врачи провели операцию и извлекли пулю. Каким-то чудом органы не задело, ребёнок потерял мало крови. Федю уже решили представить к награде: его подвигом гордится вся Россия, а в родном регионе в поддержку мальчика даже расклеили листовки.
Telegram / SHOT