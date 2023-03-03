Мама спасённой девочки поблагодарила брянского мальчика-героя
Мама спасённой во время атаки украинских диверсантов первоклассницы в Брянской области поблагодарила её защитника — десятилетнего Фёдора.
В Брянской области мальчика-героя поблагодарила мама спасённой им девочки. Видео © Telegram / RT на русском
"Фёдору я очень благодарна, что не растерялся, благодарна маме за такого сына. Просто молодец, он ангел-хранитель наших детей", — сказала мама спасённой девочки Валентина в беседе с RT.
По её словам, ребята знакомы с ранних лет, живут в одном посёлке и вместе ходили в школу, пока её не закрыли. Женщина также выразила соболезнования соседям — родственникам погибшего Леонида, который в момент атаки диверсантов вёз детей.
Напомним, утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. В результате атаки был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. Всего в результате нападения диверсантов погибли двое мужчин. Ответственность за атаку взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Жители Брянска, восхищённые подвигом десятилетнего Фёдора, расклеили листовки о нём по городу.
Telegram / RT на русском