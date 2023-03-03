Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 марта, 16:53

Мама спасённой девочки поблагодарила брянского мальчика-героя

Мама спасённой во время атаки украинских диверсантов первоклассницы в Брянской области поблагодарила её защитника — десятилетнего Фёдора.

В Брянской области мальчика-героя поблагодарила мама спасённой им девочки. Видео © Telegram / RT на русском

"Фёдору я очень благодарна, что не растерялся, благодарна маме за такого сына. Просто молодец, он ангел-хранитель наших детей", — сказала мама спасённой девочки Валентина в беседе с RT.

По её словам, ребята знакомы с ранних лет, живут в одном посёлке и вместе ходили в школу, пока её не закрыли. Женщина также выразила соболезнования соседям — родственникам погибшего Леонида, который в момент атаки диверсантов вёз детей.

Жители атакованных украинскими диверсантами сёл в Брянской области могут вернуться в дома

Жители атакованных украинскими диверсантами сёл в Брянской области могут вернуться в дома

Напомним, утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. В результате атаки был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. Всего в результате нападения диверсантов погибли двое мужчин. Ответственность за атаку взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Жители Брянска, восхищённые подвигом десятилетнего Фёдора, расклеили листовки о нём по городу.

Обложка ©

Telegram / RT на русском

Илья Суриков
  • Новости
  • Общество
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров