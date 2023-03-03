Мама спасённой девочки поблагодарила брянского мальчика-героя

Мама спасённой во время атаки украинских диверсантов первоклассницы в Брянской области поблагодарила её защитника — десятилетнего Фёдора.

В Брянской области мальчика-героя поблагодарила мама спасённой им девочки. Видео © Telegram / RT на русском

"Фёдору я очень благодарна, что не растерялся, благодарна маме за такого сына. Просто молодец, он ангел-хранитель наших детей", — сказала мама спасённой девочки Валентина в беседе с RT.