Жители атакованных украинскими диверсантами сёл в Брянской области могут вернуться в дома
В Брянской области жители сёл, в которых произошли атаки украинских диверсантов, могут вернуться в свои дома. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию Климовского района.
"Жители сёл могут вернуться в свои дома", — отметили в администрации района.
Там добавили, что многие люди уже находятся в собственных жилищах.
Напомним, в Брянскую область утром 2 марта проникли украинские диверсанты. Они атаковали автомобиль, в котором были дети. В результате обстрела погиб водитель, а десятилетний мальчик Фёдор был ранен. При этом ребёнок спас двух первоклассниц — вывел их в безопасное место. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. Жертвами атаки стали двое взрослых. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
ТАСС / Владимир Гердо