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3 марта, 15:24

Жители атакованных украинскими диверсантами сёл в Брянской области могут вернуться в дома

В Брянской области жители сёл, в которых произошли атаки украинских диверсантов, могут вернуться в свои дома. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию Климовского района.

"Жители сёл могут вернуться в свои дома", — отметили в администрации района.

Там добавили, что многие люди уже находятся в собственных жилищах.

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Напомним, в Брянскую область утром 2 марта проникли украинские диверсанты. Они атаковали автомобиль, в котором были дети. В результате обстрела погиб водитель, а десятилетний мальчик Фёдор был ранен. При этом ребёнок спас двух первоклассниц — вывел их в безопасное место. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. Жертвами атаки стали двое взрослых. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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ТАСС / Владимир Гердо

Илья Суриков
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