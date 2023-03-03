В ДНР обвинили НАТО в причастности к диверсии в Брянской области
Советник Пушилина Гагин: В НАТО не могли не знать о готовившейся атаке на Брянскую область
В Североатлантическом альянсе не могли не знать о подготовке атаки в Брянской области со стороны украинских диверсантов. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Уверен, что хозяева из НАТО не могли не знать об этой акции, о том, что она готовилась, о том, против кого она была направлена", — сказал он.
По словам Гагина, это классический террористический акт. Он добавил, что эта тактика уже знакома по войнам на Ближнем Востоке, в Африке и Чеченской Республике. Кроме того, считает он, ситуация в Брянской области похожа на те, которые спровоцировали США ранее.
"Эти действия очень похожи на действия подразделений так называемых народных армий, которые были спровоцированы Соединёнными Штатами по всему миру за всю последнюю новейшую историю", — сказал Гагин в эфире.
Напомним, утром 2 марта на территорию Брянской области проникла ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. В результате атаки двое мужчин погибли. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
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