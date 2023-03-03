В ДНР обвинили НАТО в причастности к диверсии в Брянской области

В Североатлантическом альянсе не могли не знать о подготовке атаки в Брянской области со стороны украинских диверсантов. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Уверен, что хозяева из НАТО не могли не знать об этой акции, о том, что она готовилась, о том, против кого она была направлена", — сказал он.

По словам Гагина, это классический террористический акт. Он добавил, что эта тактика уже знакома по войнам на Ближнем Востоке, в Африке и Чеченской Республике. Кроме того, считает он, ситуация в Брянской области похожа на те, которые спровоцировали США ранее.