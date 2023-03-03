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3 марта, 09:51

Песков: Выводы о произошедшем в Брянской области сделают по итогам следствия

После нападения диверсантов на Брянскую область в РФ примут все необходимые меры для предотвращения терактов. Кроме того, все выводы о произошедшем будут сделаны по итогам следствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас выполняются следственные действия, наши службы работают. Сначала нужно всё определить точно, и по результатам следствия уже будут делаться выводы. Разумеется, будет разбираться вчерашний теракт, будут приниматься меры по недопущению в будущем подобных событий", отметил представитель Кремля.

Расстрелянные машины и мины на земле: ФСБ показала видео с места теракта украинских ДРГ под Брянском

Расстрелянные машины и мины на земле: ФСБ показала видео с места теракта украинских ДРГ под Брянском

Напомним, утром 2 марта на территорию Брянской области проникла ДРГ с территории Украины. В Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. В результате атаки двое мужчин погибли. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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