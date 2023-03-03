На телевышке Брянска появилось послание мальчику-герою
На Брянской телебашне появилась светящаяся надпись "Фёдор, ты — наш герой!". Таким образом власти региона поддержали мальчика, пострадавшего от действий украинских диверсантов. Местные жители уже поделились в соцсетях видео с посланием.
Жители Брянска сняли на видео послание раненному диверсантами мальчику на телебашне. Видео © Telegram / НОВОСТИ БРЯНСКА типичный подслушано
Специальная подсветка появилась при участии Брянского областного радиотелевизионного центра. Он находится рядом с детской областной больницей, где сейчас лечится смелый мальчик.
Напомним, утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. В результате атаки был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место.
Глава СК Бастрыкин наградил медалью "Доблесть и отвага" юного героя. При этом его мать рассказала, что сын уже оказывался между жизнью и смертью. Лайф публиковал трогательное видео их встречи. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. Жители Брянска, восхищённые подвигом десятилетнего Фёдора, расклеили листовки о нём по городу.
Telegram / НОВОСТИ БРЯНСКА типичный подслушано