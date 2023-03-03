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3 марта, 18:17

На телевышке Брянска появилось послание мальчику-герою

На Брянской телебашне появилась светящаяся надпись "Фёдор, ты — наш герой!". Таким образом власти региона поддержали мальчика, пострадавшего от действий украинских диверсантов. Местные жители уже поделились в соцсетях видео с посланием.

Жители Брянска сняли на видео послание раненному диверсантами мальчику на телебашне. Видео © Telegram / НОВОСТИ БРЯНСКА типичный подслушано

Специальная подсветка появилась при участии Брянского областного радиотелевизионного центра. Он находится рядом с детской областной больницей, где сейчас лечится смелый мальчик.

Мама спасённой девочки поблагодарила брянского мальчика-героя

Мама спасённой девочки поблагодарила брянского мальчика-героя

Напомним, утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. В результате атаки был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место.

Глава СК Бастрыкин наградил медалью "Доблесть и отвага" юного героя. При этом его мать рассказала, что сын уже оказывался между жизнью и смертью. Лайф публиковал трогательное видео их встречи. Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо. Жители Брянска, восхищённые подвигом десятилетнего Фёдора, расклеили листовки о нём по городу.

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Telegram / НОВОСТИ БРЯНСКА типичный подслушано

Никита Осипов
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