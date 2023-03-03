На брянской телебашне включат подсветку в поддержку раненного украинскими диверсантами мальчика

Брянский областной радиотелевизионный центр включит в поддержку мальчика, пострадавшего от действий украинских диверсантов, подсветку со словами: "Федя, ты — наш герой!" Об этом сообщила директор Брянского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Ирина Малявко.

"В связи с тем, что наш телецентр находится рядом с детской областной больницей, где сейчас проходит лечение наш маленький герой, чтобы как-то поддержать этого мальчишку, мы решили включить в его честь архитектурно-художественную подсветку на антенно-мачтовом сооружении. Текст подсветки: "Федя, ты — наш герой!" — приводит слова Малявко РИА "Новости".