На брянской телебашне включат подсветку в поддержку раненного украинскими диверсантами мальчика
Брянский областной радиотелевизионный центр включит в поддержку мальчика, пострадавшего от действий украинских диверсантов, подсветку со словами: "Федя, ты — наш герой!" Об этом сообщила директор Брянского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Ирина Малявко.
"В связи с тем, что наш телецентр находится рядом с детской областной больницей, где сейчас проходит лечение наш маленький герой, чтобы как-то поддержать этого мальчишку, мы решили включить в его честь архитектурно-художественную подсветку на антенно-мачтовом сооружении. Текст подсветки: "Федя, ты — наш герой!" — приводит слова Малявко РИА "Новости".
Ранее писатель Платон Беседин заявил, что такие дети, как Фёдор, должны стать лицами новых поколений. По его словам, именно юных героев, а не всяких тиктокеров нужно толкать в массы.
Как сообщал Лайф, утром 2 марта на территорию Брянской области с Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Преступники обстреляли гражданский автомобиль с детьми. В результате водитель погиб, а 10-летний Фёдор получил ранение. Однако мальчик не растерялся и вывел двух первоклассниц в безопасное место. Затем его доставили в Брянск, где врачи провели операцию и извлекли пулю. Федю уже решили представить к награде: его подвигом гордится вся Россия, а в родной области в поддержку мальчика даже расклеили листовки.