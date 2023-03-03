Писатель Беседин: Такие дети, как брянский мальчик, должны стать лицами новых поколений
Губернатор Брянской области Александр Богомаз навестил Федю в больнице. Обложка © Telegram / AV БогомаZ
Такие дети, как десятилетний Федя, спасший двух первоклассниц во время атаки диверсантов в Брянской области, должны стать лицами новых поколений в России. Именно юных героев, а не всяких тиктокеров, нужно толкать в массы, убеждён писатель Платон Беседин. Он отметил, что храбрый не по годам мальчик поступил как "настоящий русский мужик".
"Таких Фёдоров у нас на самом деле немало. Каждый день приходят новости о том, как подросток спас кого-то из горящего дома или ледяной проруби. Дети у нас замечательные, героические. И надо как можно больше показывать их на экранах. Такие дети, а не Дани Милохины, должны стать лицами новых поколений", — приводит телеканал "360" слова писателя.
Беседин добавил, что на фоне героического поступка Феди действия напавших диверсантов выглядят ещё более "мелко, пошло и гадко".
Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникли диверсанты с территории Украины. Они обстреляли гражданский автомобиль с детьми. В результате водитель погиб, а 10-летний Фёдор получил ранение. Однако ребёнок не растерялся и смог вывести двух первоклассниц в безопасное место. Затем его доставили в областной центр, где врачи провели операцию и извлекли пулю. Каким-то чудом органы не задело, ребёнок потерял мало крови. Федю уже решили представить к награде: его подвигом гордится вся Россия, а в родном регионе в поддержку мальчика даже расклеили листовки.