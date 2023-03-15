Брянского мальчика-героя, который спас первоклассниц от диверсантов, выписали из больницы

Десятилетнего мальчика Фёдора из Брянской области, который спас первоклассниц во время атаки диверсантов на сёла, выписали из больницы. Как сообщает РИА "Новости", на выходе из медучреждения юного героя встречали другие школьники. Также поздравить Фёдора с выпиской пришёл и губернатор Александр Богомаз.