Брянского мальчика-героя, который спас первоклассниц от диверсантов, выписали из больницы
Мальчик-герой из Брянской области. Обложка © Telegram / AV БогомаZ
Десятилетнего мальчика Фёдора из Брянской области, который спас первоклассниц во время атаки диверсантов на сёла, выписали из больницы. Как сообщает РИА "Новости", на выходе из медучреждения юного героя встречали другие школьники. Также поздравить Фёдора с выпиской пришёл и губернатор Александр Богомаз.
Мама мальчика в разговоре с журналистами отметила, что сейчас её сын чувствует себя хорошо и идёт на поправку. Домой семейство отправилось в сопровождении главы региона.
Лайф напоминает, что утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. Был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. В результате нападения диверсантов погибли двое мужчин. Богомаз пообещал купить новый дом для многодетной семьи Фёдора. А на телевышке Брянска появилось послание мальчику-герою. Наградить юного героя поручил глава СК Бастрыкин.