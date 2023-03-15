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15 марта, 08:55

Спасённая при атаке украинской ДРГ девочка боится возвращаться домой и не говорит с психологами

SHOT: Семья спасённой при атаке украинской ДРГ девочки просит о помощи с переездом

Семья семилетней школьницы, находившейся в машине, которую при атаке на Брянскую область расстреляли украинские диверсанты, просит помощи в переселении, а сама девочка боится возвращаться домой. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

После случившегося теракта семья временно переехала из села. Первоклассница же до сих пор интересуется, не вылечили ли вёзшего их в школу водителя, который в тот день был убит. О возвращении домой теперь не может идти речь, так как пострадавшая девочка боится ехать по той самой дороге, на которой была обстреляна машина, а также отказывается общаться с психологами. В итоге семье приходится жить у знакомых, а мать девочки говорит, что хотелось бы переехать в Брянск, однако возможности купить или арендовать квартиру в областном центре у неё попросту нет.

"Мы проживали в доме моей мамы. Маме в этом году исполняется 75 лет, её я тоже хочу увезти в Брянск с собой. По факту я единственная трудоспособная в семье, у меня минимальный размер оплаты труда", — рассказала женщина.

В Брянской области завершили восстановительные работы после атаки украинской ДРГ

В Брянской области завершили восстановительные работы после атаки украинской ДРГ

Напомним, утром 2 марта с Украины в Брянскую область проникла диверсионно-разведывательная группа. Её участники напали на автомобиль с детьми. В результате атаки был убит водитель и ранен ребёнок. Несмотря на ранение, десятилетний мальчик спас двух первоклассниц, он вывел их в безопасное место. Позже стало известно, что в результате нападения диверсантов погибло двое мужчин. Ответственность за атаку взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин
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