Спасённая при атаке украинской ДРГ девочка боится возвращаться домой и не говорит с психологами

После случившегося теракта семья временно переехала из села. Первоклассница же до сих пор интересуется, не вылечили ли вёзшего их в школу водителя, который в тот день был убит. О возвращении домой теперь не может идти речь, так как пострадавшая девочка боится ехать по той самой дороге, на которой была обстреляна машина, а также отказывается общаться с психологами. В итоге семье приходится жить у знакомых, а мать девочки говорит, что хотелось бы переехать в Брянск, однако возможности купить или арендовать квартиру в областном центре у неё попросту нет.