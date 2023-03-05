В Брянской области завершили восстановительные работы после атаки украинской ДРГ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о завершении восстановительных работ в регионе после теракта, который устроили украинские диверсанты. Он сегодня посетил пострадавшие населённые пункты, провёл совещание с местными службами и силовым блоком по вопросам обеспечения безопасности жителей и охраны объектов жизнедеятельности.

"Террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили. В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы", — написал Богомаз в телеграм-канале.