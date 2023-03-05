В Брянской области завершили восстановительные работы после атаки украинской ДРГ
Богомаз сообщил о завершении восстановительных работ после теракта в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о завершении восстановительных работ в регионе после теракта, который устроили украинские диверсанты. Он сегодня посетил пострадавшие населённые пункты, провёл совещание с местными службами и силовым блоком по вопросам обеспечения безопасности жителей и охраны объектов жизнедеятельности.
"Террористы повредили несколько объектов коммунальной инфраструктуры, домовладения и автомобили. В настоящее время коммунальными и ресурсными службами завершены все восстановительные работы", — написал Богомаз в телеграм-канале.
Также глава региона уточнил, что владельцу дома, сгоревшего в результате атаки украинского беспилотника, будет выплачена компенсация.
Как писал Лайф, украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в Брянскую область 2 марта. Были убиты два местных жителя. Ответственность взяла группировка "Русский добровольческий корпус", которую уже вечером российские спецслужбы выдавили с территории нашей страны. ФСБ публиковала кадры с места. Возбуждено уголовное дело по трём статьям. МВД РФ объявило в розыск возможного организатора теракта.
Telegram / AV БогомаZ