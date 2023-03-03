СК возбудил уголовное дело по трём статьям после атаки украинской ДРГ на Брянскую область

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения украинских диверсантов на сёла Любечане и Сушаны в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщается на сайте СКР.

"СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст. 205, 317, 167 УК РФ)", — говорится в сообщении.