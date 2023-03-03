СК возбудил уголовное дело по трём статьям после атаки украинской ДРГ на Брянскую область
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения украинских диверсантов на сёла Любечане и Сушаны в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщается на сайте СКР.
"СК России по фактам совершения террористического акта, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожения имущества возбуждены уголовные дела (ст. 205, 317, 167 УК РФ)", — говорится в сообщении.
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Как уточнили в СК, следователи собирают и фиксируют доказательства преступлений, совершённых украинскими вооружёнными формированиями в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов. Офицеры осматривают места происшествия, ведут допросы свидетелей и потерпевших.
Как сообщал Лайф, накануне утром на территорию Брянской области проникли диверсанты с территории Украины. Они обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. Также пострадал 35-летний житель села Сушаны. В результате нападения погибли двое мужчин. Ответственность за атаку взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом.
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