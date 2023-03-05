МВД РФ объявило в розыск возможного организатора теракта в Брянской области Илью Богданова. Ориентировка на него занесена в базу данных ведомства.

В ней указывается, что уроженца Владивостока 1988 года рождения Богданова разыскивают "по статье Уголовного кодекса". По какой именно, не называется.