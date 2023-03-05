МВД РФ объявило в розыск возможного организатора теракта в Брянской области
МВД РФ объявило в розыск возможного организатора теракта в Брянской области Илью Богданова. Ориентировка на него занесена в базу данных ведомства.
В ней указывается, что уроженца Владивостока 1988 года рождения Богданова разыскивают "по статье Уголовного кодекса". По какой именно, не называется.
Напомним, 2 марта в Брянскую область с Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. В результате атаки погибли двое мужчин. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Русский добровольческий корпус". Уже вечером спецслужбы выдавили её членов с территории России. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трём статьям после нападения диверсантов на сёла Любечане и Сушаны в Климовском районе.
Кадр видео ЦОС ФСБ РФ