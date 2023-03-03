Появилось фото разрушенного украинскими диверсантами дома в Брянской области

Телеграм-канал SHOT опубликовал эксклюзивное фото дома в селе Сушаны в Брянской области, уничтоженного накануне украинскими диверсантами. Именно там находился 35-летний Олег, который вызвал огонь на себя и тем самым спас односельчан.

Как ранее рассказывал Лайф, мужчина гостил у соседки и пил чай, когда увидел четырёх военных в масках, перед которыми шли трое маленьких детей с двумя мамами. Олег вышел на улицу и привлёк внимание диверсантов, которые стали стрелять из автоматов по дому, а затем ещё и кинули гранату. Мужчина получил ранение, также пострадала его соседка.