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3 марта, 14:45

Появилось фото разрушенного украинскими диверсантами дома в Брянской области

Лайф публикует эксклюзивное фото разрушенного украинскими диверсантами дома в Брянской области

Телеграм-канал SHOT опубликовал эксклюзивное фото дома в селе Сушаны в Брянской области, уничтоженного накануне украинскими диверсантами. Именно там находился 35-летний Олег, который вызвал огонь на себя и тем самым спас односельчан.

Дом в селе Сушаны Брянской области, уничтоженный украинскими диверсантами. Фото © SHOT

Дом в селе Сушаны Брянской области, уничтоженный украинскими диверсантами. Фото © SHOT

Как ранее рассказывал Лайф, мужчина гостил у соседки и пил чай, когда увидел четырёх военных в масках, перед которыми шли трое маленьких детей с двумя мамами. Олег вышел на улицу и привлёк внимание диверсантов, которые стали стрелять из автоматов по дому, а затем ещё и кинули гранату. Мужчина получил ранение, также пострадала его соседка.

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Напомним, накануне утром в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Боевики обстреляли автомобиль с детьми, убив водителя и ранив ребёнка. Десятилетний мальчик, несмотря на ранение, вывел двух первоклассниц в безопасное место. Всего в результате нападения погибли двое мужчин. Ответственность за атаку взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал нападение терактом.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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