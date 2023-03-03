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3 марта, 13:27

Раненный диверсантами житель Брянской области вызвал огонь на себя, спасая мам с детьми

Житель села Сушаны в Брянской области, который пострадал от действий украинских диверсантов, рассказал о пережитом нападении. Как сообщает SHOT, во время атаки 35-летний Олег Жуков спасал мам с детьми и взял весь огонь на себя, также пострадала его соседка.

Олег рассказал, как спас детей и женщин. Видео © Telegram / SHOT

В тот день бывший охранник Олег гостил у соседки и пил чай, когда увидел четырёх военных в масках, перед которыми шли трое маленьких детей с двумя мамами. Мужчина вышел на улицу и привлёк внимание диверсантов, которые стали стрелять из автоматов по дому, а затем ещё и кинули гранату.

"Повыбивали все окна из четырёх автоматов. Мария Николаевна пострадала и я. У неё по голове попало, а у меня разрыв предплечья с левой стороны. Они стояли на асфальте, стреляли, а затем кинули гранату — и загорелся дом", — рассказал ужасающие подробности Олег.

К счастью, все успели спастись, но дом сгорел полностью. Пуля чудом не пробила голову соседке, она получила ранение уха. Мамы с детьми, которых мужчина фактически спас от диверсантов, успели убежать, пока террористы отвлеклись на Олега.

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Напомним, утром 2 марта в Брянскую область проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. Кроме того, в Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранения, но при этом спас двух первоклассниц. А в селе Сушаны пострадал 35-летний житель. Ответственность за нападение взял на себя "Русский добровольческий корпус", входящий в состав ВСУ. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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