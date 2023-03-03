Раненный диверсантами житель Брянской области вызвал огонь на себя, спасая мам с детьми

Житель села Сушаны в Брянской области, который пострадал от действий украинских диверсантов, рассказал о пережитом нападении. Как сообщает SHOT, во время атаки 35-летний Олег Жуков спасал мам с детьми и взял весь огонь на себя, также пострадала его соседка.

Олег рассказал, как спас детей и женщин. Видео © Telegram / SHOT

В тот день бывший охранник Олег гостил у соседки и пил чай, когда увидел четырёх военных в масках, перед которыми шли трое маленьких детей с двумя мамами. Мужчина вышел на улицу и привлёк внимание диверсантов, которые стали стрелять из автоматов по дому, а затем ещё и кинули гранату.

"Повыбивали все окна из четырёх автоматов. Мария Николаевна пострадала и я. У неё по голове попало, а у меня разрыв предплечья с левой стороны. Они стояли на асфальте, стреляли, а затем кинули гранату — и загорелся дом", — рассказал ужасающие подробности Олег.