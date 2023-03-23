Белгородский губернатор сообщил о разрушениях в Тишанке из-за обстрела ВСУ
Гладков: В селе Тишанка Белгородской области нарушено газоснабжение после обстрела ВСУ
Белгородская область вновь подверглась обстрелу, под огнём украинской армии оказалось село Тишанка Волоконовского района, есть разрушения, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"Сегодня под обстрел попало село Тишанка. Пострадавших нет. Снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе нарушено газоснабжение. Глава района Сергей Бикетов, оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия", — написал руководитель региона.
Накануне ВСУ обстреляли село Борисовка Волоконовского района Белгородской области. В результате погиб один человек — работник сельхозпредприятия, где было зафиксировано больше всего прилётов.
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