Белгородский губернатор сообщил о разрушениях в Тишанке из-за обстрела ВСУ

Белгородская область вновь подверглась обстрелу, под огнём украинской армии оказалось село Тишанка Волоконовского района, есть разрушения, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Сегодня под обстрел попало село Тишанка. Пострадавших нет. Снарядом повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад и забор. В селе нарушено газоснабжение. Глава района Сергей Бикетов, оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия", — написал руководитель региона.