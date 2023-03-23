Первые семьи Белгородской области, чьи дома разрушили ВСУ, получат квартиры уже в пятницу

В Белгородской области в рамках программы, реализуемой по поручению президента РФ Владимира Путина, первые 11 семей получат квартиры вместо домов, которые были разрушены в результате атак и обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В пятницу 11 семей станут собственниками новых квартир. Это первые семьи, которые сейчас переселяются из домов, разрушенных после обстрелов ВСУ или находящихся в зоне ЧС муниципального уровня в 15 населённых пунктах Белгородской области", — написал он в телеграм-канале.

На сегодняшний день жилищный вопрос более половины из 1700 семей уже находится в работе. 400 из них уже точно определились с тем, куда хотят переселиться. Причём губернатор уточнил, что семьям не просто выдают определённое количество квадратных метров и ключи, а учитывают их пожелания и даже встречаются со всеми индивидуально.

"Постараемся максимально быстро выполнить эту работу для того, чтобы вы, дорогие друзья, те, кто находится сейчас в достаточно непростой жизненной ситуации, смогли вернуться к нормальной мирной жизни. Я думаю, что у нас всё с вами получится", — добавил глава региона.