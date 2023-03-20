Пушилин заявил, что жители Мариуполя возвращаются в город быстрыми темпами
Пушилин: В Мариуполе проживает примерно 280 тысяч человек
В Мариуполе на данный момент проживает примерно 280 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, люди возвращаются в город намного быстрее, чем предполагали власти.
"Мы рассчитывали, что к нынешнему периоду вернутся порядка 200–220 тысяч человек", — отметил Пушилин.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что жители Мариуполя стали активно возвращаться в город. Главным для людей является вопрос с рабочими местами.
ТАСС / Владимир Гердо