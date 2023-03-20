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20 марта, 11:02

Пушилин заявил, что жители Мариуполя возвращаются в город быстрыми темпами

Пушилин: В Мариуполе проживает примерно 280 тысяч человек

В Мариуполе на данный момент проживает примерно 280 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, люди возвращаются в город намного быстрее, чем предполагали власти.

"Мы рассчитывали, что к нынешнему периоду вернутся порядка 200–220 тысяч человек", — отметил Пушилин.

Хуснуллин раскрыл подробности визита Путина в Мариуполь

Хуснуллин раскрыл подробности визита Путина в Мариуполь

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что жители Мариуполя стали активно возвращаться в город. Главным для людей является вопрос с рабочими местами.

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ТАСС / Владимир Гердо

Никита Осипов
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