Белгородский губернатор сообщил о разрушениях в Новопетровке после обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли село Новопетровка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в общей сложности ВСУ применили 12 артиллерийских снарядов, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

"В результате прилёта артиллерийских снарядов погибло 15 голов крупного рогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия", — написал Гладков в телеграм-канале и показал последствия обстрела.







Вместе с тем, по словам губернатора, различные повреждения получили пять частных домовладений и два автомобиля. На месте ЧП в настоящее время работают аварийные и оперативные службы.