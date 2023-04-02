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2 апреля, 16:03

Белгородский губернатор сообщил о разрушениях в Новопетровке после обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил о погибшем скоте в Новопетровке после обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли село Новопетровка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в общей сложности ВСУ применили 12 артиллерийских снарядов, к счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

"В результате прилёта артиллерийских снарядов погибло 15 голов крупного рогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия", — написал Гладков в телеграм-канале и показал последствия обстрела.

  • ️Последствия обстрела села Новопетровка Белгородской области. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    ️Последствия обстрела села Новопетровка Белгородской области. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • ️Последствия обстрела села Новопетровка Белгородской области. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    ️Последствия обстрела села Новопетровка Белгородской области. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Осколки боеприпасов. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Осколки боеприпасов. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

️Последствия обстрела села Новопетровка Белгородской области. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

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Вместе с тем, по словам губернатора, различные повреждения получили пять частных домовладений и два автомобиля. На месте ЧП в настоящее время работают аварийные и оперативные службы.

ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области, погиб сторож

ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Белгородской области, погиб сторож

Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 31 марта ВСУ пытались атаковать Белгородскую область дроном самолётного типа. Инцидент произошёл в районе села Головчино, в 30 километрах от границы.

Обложка ©

Telegram / "Настоящий Гладков"

Наталья Исакова
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