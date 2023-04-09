ВСУ выпустили по Ясиноватой 30 снарядов за 5 минут

ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР 30 снарядов за пять минут, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:55 — н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая выпущено 12 снарядов калибра 155 мм... 16:50 — н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая выпущено 18 снарядов калибра 155 мм", — говорится в опубликованном сообщении.