ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 14:42

ВСУ выпустили по Ясиноватой 30 снарядов за 5 минут

ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР 30 снарядов за пять минут, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:55 — н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая выпущено 12 снарядов калибра 155 мм... 16:50 — н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая выпущено 18 снарядов калибра 155 мм", говорится в опубликованном сообщении.

Опубликовано фото последствий обстрела предприятия под Белгородом со стороны ВСУ

Опубликовано фото последствий обстрела предприятия под Белгородом со стороны ВСУ

Ранее в ходе обстрела ВСУ погибли два жителя Ясиноватой — мужчины 1988-го и 1987 года рождения. Ещё семь человек оказались ранены.

Обложка ©

ТАСС / Иван Ноябрёв

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров