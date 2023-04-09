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Регион
Опубликовано 9 апреля 2023, 14:42
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ВСУ выпустили по Ясиноватой 30 снарядов за 5 минут

ВСУ выпустили по Ясиноватой в ДНР 30 снарядов за пять минут, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:55 — н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая выпущено 12 снарядов калибра 155 мм... 16:50 — н.п. Ласточкино – н.п. Ясиноватая выпущено 18 снарядов калибра 155 мм", говорится в опубликованном сообщении.

Опубликовано фото последствий обстрела предприятия под Белгородом со стороны ВСУ
Опубликовано фото последствий обстрела предприятия под Белгородом со стороны ВСУ

Ранее в ходе обстрела ВСУ погибли два жителя Ясиноватой — мужчины 1988-го и 1987 года рождения. Ещё семь человек оказались ранены.

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ТАСС / Иван Ноябрёв

Матвей Константинов
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