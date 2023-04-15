Бабушка ранена при обстреле ВСУ белгородского села в Великую субботу
Бабушка ранена в результате обстрела белгородского села Новая Таволжанка
Последствия обстрела белгородского села Новая Таволжанка. Обложка © T.me / vvgladkov
Бабушка ранена в результате обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области в Великую субботу — финальный день Страстной недели, которая считается последней в жизни Иисуса Христа на земле. Об этом с возмущением рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков и показал последствия удара.
"Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего разрушена стена дома, выбиты окна и повреждён забор. Есть одна пострадавшая — бабушка 73 лет, у неё контузия. Бригада скорой медицинской помощи на месте оказывает всю необходимую помощь", — написал он в Телеграме.
Гладков подчеркнул, что у Киева не осталось ничего святого, раз в такой великий праздник он отдаёт приказы об обстрелах мирных жителей. По его словам, аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, в ближайшее время будет закрыт тепловой контур. Утром начнутся восстановительные работы, добавил губернатор.
А глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины сгорел частный дом и сарай в посёлке Тёткино. Этот удар ВСУ по региону стал вторым за день. Первый оставил без света посёлок Тёткино и соседнее село Попово-Лежачи.