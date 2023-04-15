Бабушка ранена при обстреле ВСУ белгородского села в Великую субботу

Бабушка ранена в результате обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области в Великую субботу — финальный день Страстной недели, которая считается последней в жизни Иисуса Христа на земле. Об этом с возмущением рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков и показал последствия удара.

"Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего разрушена стена дома, выбиты окна и повреждён забор. Есть одна пострадавшая — бабушка 73 лет, у неё контузия. Бригада скорой медицинской помощи на месте оказывает всю необходимую помощь", — написал он в Телеграме.

Гладков подчеркнул, что у Киева не осталось ничего святого, раз в такой великий праздник он отдаёт приказы об обстрелах мирных жителей. По его словам, аварийные и оперативные службы устраняют последствия обстрела, в ближайшее время будет закрыт тепловой контур. Утром начнутся восстановительные работы, добавил губернатор.