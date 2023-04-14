Пушилин заявил об участившихся в праздники обстрелах со стороны ВСУ

В городе Ясиноватая Донецкой Народной Республике четыре человека погибли, десять были ранены при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Очередной обстрел по жилым кварталам республики. В Ясиноватой четыре погибших и 10 раненых, среди которых семилетняя девочка", — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил Пушилин, в праздничные дни ВСУ обстреливают ДНР активнее. Глава республики призвал жителей беречь себя, быть аккуратнее.