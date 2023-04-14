КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 16:27
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Один житель погиб, ещё трое пострадали при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

В результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими военными погиб один мирный житель, ещё три человека ранены, сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

"В городе трое раненых две женщины и мужчина. Один человек погиб", — написал он в телеграм-канале.

Вместе с тем Шевченко призвал жителей Ясиноватой не выходить на улицу и оставаться в укрытии. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Незалежной, ВСУ выпустили по городу три ракеты из РСЗО, при этом тип системы не уточняется.

ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

Ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ в Донецке попал автобус с мирными жителями. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пострадало несколько человек.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Наталья Исакова
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