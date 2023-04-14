Один житель погиб, ещё трое пострадали при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

В результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими военными погиб один мирный житель, ещё три человека ранены, сообщил глава городской администрации Дмитрий Шевченко.

"В городе трое раненых — две женщины и мужчина. Один человек погиб", — написал он в телеграм-канале.

Вместе с тем Шевченко призвал жителей Ясиноватой не выходить на улицу и оставаться в укрытии. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Незалежной, ВСУ выпустили по городу три ракеты из РСЗО, при этом тип системы не уточняется.