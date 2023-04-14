КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 08:43

ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

Украинские войска вновь обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом в телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Незалежной.

"В 11:10 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ Донецка (Петровский район), выпущено 10 ракет из РСЗО", — говорится в сообщении, при этом тип РСЗО не уточняется.

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Ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ в Донецке попал автобус с мирными жителями. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пострадало несколько человек.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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