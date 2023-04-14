ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

Украинские войска вновь обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом в телеграм-канале сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Незалежной.

"В 11:10 мск зафиксирован обстрел со стороны ВСУ Донецка (Петровский район), выпущено 10 ракет из РСЗО", — говорится в сообщении, при этом тип РСЗО не уточняется.