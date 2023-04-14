Украинский снаряд в Горловке попал в детсад

В городе Горловке в Донецкой Народной Республике в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины повреждён детский сад. Снаряд разорвался на его территории. Об этом рассказал мэр Иван Приходько.

По его словам, обстрел ВСУ вели ночью по центру города, повреждён детский сад № 15, дома под номерами 6, 10, 12 по улице Остапенко.

"Снаряд укронацистов разорвался на территории детсада", — написал Приходько.

Он рассказал, что обошлось без пострадавших. Повреждены трансформаторная подстанция и теплотрасса. В 04:00 ВСУ обстреляли Горловку тремя снарядами из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца.