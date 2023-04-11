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11 апреля, 19:11

"Вы не увидите этого на CNN": Американский журналист съездил в Донбасс и ужаснулся зверствам ВСУ

Американский радиоведущий Кредико назвал террором обстрелы ВСУ Донбасса

<p>Обложка © Getty Images / Pierre Crom</p>

Обложка © Getty Images / Pierre Crom

Американский радиоведущий и политический сатирик Ренди Кредико съездил в Донбасс и лично убедился в террористической сущности ВСУ и в том, что украинские бойцы целенаправленно бьют по гражданским объектам. Он указал на однобокость западных СМИ в вопросе освещения конфликта.

"Мы получаем только односторонние репортажи, и в основном из Киева, а не отсюда... Чего вы не слышите [в США], так это о терактах, которые происходят здесь каждый день, последние два дня я был здесь, были атаки, [пострадал] рынок под открытым небом. Зачем это? Это для страха?" рассказал он в видео, опубликованном телеграм-каналом "РИА Новости: США".

Американский журналист лично видел, откуда летят эти бомбы, откуда их запускали украинские силы по мирному населению. Он обратился к соотечественникам со словами "Вы не увидите этого в The New York Times или CNN". Причём сам Донецк Кредико понравился, он назвал город "великолепным". Радиоведущий также обратил внимание на множество строек. Гость отметил, что, несмотря на продолжающийся с 2014 года террор, жители Донбасса проявляют стойкость.

"Люди работали сегодня, преодолели, прошли через это! Западная пресса должна быть здесь, освещая это!" заключил он.

Два мирных жителя погибли в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ

Два мирных жителя погибли в Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ

Лайф писал, что под обстрел ВСУ в Донецке попал автобус с мирными жителями. По словам мэра города Алексея Кулемзина, есть пострадавшие, среди них водитель.

Матвей Константинов
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