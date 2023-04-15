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Регион
Опубликовано 15 апреля 2023, 15:39
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ВСУ сожгли дотла частный дом в Курской области

Частный дом сгорел в посёлке Тёткино Курской области из-за обстрела ВСУ

Сгоревший дом в посёлке Тёткино Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

Сгоревший дом в посёлке Тёткино Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате нового обстрела со стороны Украины сгорел частный дом и сарай в посёлке Тёткино.

"В результате очередного обстрела ВСУ в посёлке Тёткино Глушковского района загорелись дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет", — написал он в телеграм-канале.

Дом выгорел полностью, в настоящее время пожарные пытаются потушить огонь, чтобы помешать ему перекинуться на соседние строения. Улица Ленина в результате обстрела обесточена. Старовойт пообещал помощь владельцам сгоревшего дома.

Два села в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ
Два села в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Ранее сообщалось, что в Донецке под обстрел ВСУ попал автобус с мирными жителями. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пострадало несколько человек.

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Андрей Бражников
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