ВСУ сожгли дотла частный дом в Курской области
Частный дом сгорел в посёлке Тёткино Курской области из-за обстрела ВСУ
Сгоревший дом в посёлке Тёткино Курской области. Фото © t.me / gubernator_46
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате нового обстрела со стороны Украины сгорел частный дом и сарай в посёлке Тёткино.
"В результате очередного обстрела ВСУ в посёлке Тёткино Глушковского района загорелись дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет", — написал он в телеграм-канале.
Дом выгорел полностью, в настоящее время пожарные пытаются потушить огонь, чтобы помешать ему перекинуться на соседние строения. Улица Ленина в результате обстрела обесточена. Старовойт пообещал помощь владельцам сгоревшего дома.
Ранее сообщалось, что в Донецке под обстрел ВСУ попал автобус с мирными жителями. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пострадало несколько человек.