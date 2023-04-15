ВСУ сожгли дотла частный дом в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате нового обстрела со стороны Украины сгорел частный дом и сарай в посёлке Тёткино.

"В результате очередного обстрела ВСУ в посёлке Тёткино Глушковского района загорелись дом и сарай на территории частного домовладения. По предварительной информации, пострадавших, к счастью, нет", — написал он в телеграм-канале.

Дом выгорел полностью, в настоящее время пожарные пытаются потушить огонь, чтобы помешать ему перекинуться на соседние строения. Улица Ленина в результате обстрела обесточена. Старовойт пообещал помощь владельцам сгоревшего дома.