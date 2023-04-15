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Регион
Опубликовано 15 апреля 2023, 08:45
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Два села в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные дважды за утро обстреляли приграничные территории Глушковского района. В результате обесточены два населённых пункта.

"Сегодня ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет. Из-за обстрелов частично обесточены посёлок Тёткино и соседнее село Попово-Лежачи", — проинформировал глава региона у себя в телеграме. Он добавил, что энергетики приступили к устранению повреждений.

Пушилин заявил об участившихся в праздники обстрелах со стороны ВСУ
Пушилин заявил об участившихся в праздники обстрелах со стороны ВСУ

Ранее сообщалось, что в Донецке под обстрел ВСУ попал автобус с мирными жителями. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пострадало несколько человек.

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ТАСС / Евгений Силантьев

Андрей Бражников
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