КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 08:45

Два села в Курской области остались без света из-за обстрела ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные дважды за утро обстреляли приграничные территории Глушковского района. В результате обесточены два населённых пункта.

"Сегодня ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет. Из-за обстрелов частично обесточены посёлок Тёткино и соседнее село Попово-Лежачи", — проинформировал глава региона у себя в телеграме. Он добавил, что энергетики приступили к устранению повреждений.

Пушилин заявил об участившихся в праздники обстрелах со стороны ВСУ

Пушилин заявил об участившихся в праздники обстрелах со стороны ВСУ

Ранее сообщалось, что в Донецке под обстрел ВСУ попал автобус с мирными жителями. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, пострадало несколько человек.

Обложка ©

ТАСС / Евгений Силантьев

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Происшествия
  • Курская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров