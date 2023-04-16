Работников птицефабрики под Белгородом пришлось срочно спасать из-под обстрела ВСУ
Гладков сообщил об обстреле птицефабрики в Белгородской области со стороны ВСУ
Новая Таволжанка после обстрела ВСУ. Фото © T.me / Настоящий Гладков
В результате очередного обстрела со стороны Украины в Новой Таволжанке Белгородской области повреждены фасад и кровля птицефабрики. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
"В Новой Таволжанке Шебекинского городского округа под обстрел попал административный корпус птицефабрики: повреждены фасад и кровля здания. Пострадавших нет. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также снарядом полностью уничтожен автомобиль", — уточнил глава региона.
По его словам, сейчас оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории.
А в пасхальную ночь украинская сторона несколько раз обстреляла Донецк. Под огонь попали несколько районов города, в том числе территория кафедрального Спасо-Преображенского собора, где в этот момент проходило праздничное богослужение. Также обстрел пришёлся на территорию Свято-Андреевского храма. Прихожанам и священнику даже пришлось прятаться в подвале.