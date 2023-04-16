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Регион
Опубликовано 16 апреля 2023, 17:25
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Работников птицефабрики под Белгородом пришлось срочно спасать из-под обстрела ВСУ

Гладков сообщил об обстреле птицефабрики в Белгородской области со стороны ВСУ

Новая Таволжанка после обстрела ВСУ. Фото © T.me / Настоящий Гладков

Новая Таволжанка после обстрела ВСУ. Фото © T.me / Настоящий Гладков

В результате очередного обстрела со стороны Украины в Новой Таволжанке Белгородской области повреждены фасад и кровля птицефабрики. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

"В Новой Таволжанке Шебекинского городского округа под обстрел попал административный корпус птицефабрики: повреждены фасад и кровля здания. Пострадавших нет. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также снарядом полностью уничтожен автомобиль", — уточнил глава региона.

По его словам, сейчас оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории.

В Нидерландах пришли в ужас из-за обстрела ВСУ мирных жителей на Пасху
В Нидерландах пришли в ужас из-за обстрела ВСУ мирных жителей на Пасху

А в пасхальную ночь украинская сторона несколько раз обстреляла Донецк. Под огонь попали несколько районов города, в том числе территория кафедрального Спасо-Преображенского собора, где в этот момент проходило праздничное богослужение. Также обстрел пришёлся на территорию Свято-Андреевского храма. Прихожанам и священнику даже пришлось прятаться в подвале.

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Андрей Бражников
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