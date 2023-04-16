Работников птицефабрики под Белгородом пришлось срочно спасать из-под обстрела ВСУ

В результате очередного обстрела со стороны Украины в Новой Таволжанке Белгородской области повреждены фасад и кровля птицефабрики. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

"В Новой Таволжанке Шебекинского городского округа под обстрел попал административный корпус птицефабрики: повреждены фасад и кровля здания. Пострадавших нет. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также снарядом полностью уничтожен автомобиль", — уточнил глава региона.

По его словам, сейчас оперативные и аварийные службы продолжают подомовой обход территории.