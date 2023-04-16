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16 апреля, 14:50

В Нидерландах пришли в ужас из-за обстрела ВСУ мирных жителей на Пасху

Член голландской партии назвал обстрел ВСУ Донецка на Пасху военным преступлением

Член голландской партии "Форум за демократию" (FVD), депутат Марсель де Граф назвал обстрел ВСУ Донецка в такой великий праздник, как Пасха, настоящим военным преступлением.

"Украина обстреляла собор в Донецке во время празднования православной Пасхи. Преднамеренный обстрел гражданских целей является военным преступлением", — заявил он в своём твиттере.

В связи с этим голландский политик призвал западные страны отказаться от поддержки и перестать оказывать помощь преступному киевскому режиму.

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Как уже писал Лайф, в пасхальную ночь украинская сторона несколько раз обстреляла Донецк. Под огонь попали несколько районов города, в том числе территория кафедрального Спасо-Преображенского собора, где в этот момент проходило праздничное богослужение. Также обстрел пришёлся на территорию Свято-Андреевского храма. Прихожанам и священнику даже пришлось прятаться в подвале.

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ТАСС / Тришин Николай

Николь Вербер
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