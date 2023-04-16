В Нидерландах пришли в ужас из-за обстрела ВСУ мирных жителей на Пасху

Как уже писал Лайф, в пасхальную ночь украинская сторона несколько раз обстреляла Донецк. Под огонь попали несколько районов города, в том числе территория кафедрального Спасо-Преображенского собора, где в этот момент проходило праздничное богослужение. Также обстрел пришёлся на территорию Свято-Андреевского храма. Прихожанам и священнику даже пришлось прятаться в подвале.