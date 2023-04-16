Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова резко отреагировала на обстрелы мирных районов Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь. Она подчеркнула, что по городу было выпущено 20 ракет, в том числе снаряды упали у храма.

"Прилёты зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, где в этот момент шла служба, и крытым рынком. Безбожные сволочи в своём репертуаре — бьют по мирному населению. Отомстим!" — написала омбудсмен в телеграм-канале.

Москалькова уточнила, что в результате украинских обстрелов погибла беременная женщина, ещё трое ранены, их госпитализировали.