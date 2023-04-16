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Опубликовано 16 апреля 2023, 11:24

Москалькова обозвала ВСУ "безбожниками" за нарушенный в Пасху завет

Москалькова назвала "безбожными сволочами" ВСУ за обстрелы Донецка в Пасху

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова резко отреагировала на обстрелы мирных районов Донецка со стороны ВСУ в пасхальную ночь. Она подчеркнула, что по городу было выпущено 20 ракет, в том числе снаряды упали у храма.

"Прилёты зафиксированы рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором, где в этот момент шла служба, и крытым рынком. Безбожные сволочи в своём репертуаре — бьют по мирному населению. Отомстим!" написала омбудсмен в телеграм-канале.

Москалькова уточнила, что в результате украинских обстрелов погибла беременная женщина, ещё трое ранены, их госпитализировали.

Прихожане сняли обстановку в донецком храме во время обстрела ВСУ на Пасху
Прихожане сняли обстановку в донецком храме во время обстрела ВСУ на Пасху

Напомним, в пасхальную ночь ВСУ обстреляли Донецк несколько раз. Удары пришлись по Ворошиловскому, Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам. Были прилёты по территории городского собора, где шло праздничное богослужение, также повреждены крытый рынок, автостанция, детсады и больница. По последним данным, один человек погиб, шестеро пострадали. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска уже работают над нейтрализацией устроивших обстрел частей ВСУ.

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ТАСС / Ноябрёв Иван

Татьяна Миссуми
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