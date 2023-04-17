Два СВУ сбросили беспилотники на ТЭС в Белгороде, где ночью произошёл пожар

На ТЭС в Белгороде, где этой ночью произошёл пожар, было сброшено два СВУ с беспилотников. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Как пишет телеграм-канал, дроны ВСУ атаковали подстанцию около полуночи. Через час пожарные локализовали возгорание. Пострадавших нет.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожарах на двух гражданских объектах в регионе, один из которых произошёл в административном центре.