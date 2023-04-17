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17 апреля, 05:27

Два СВУ сбросили беспилотники на ТЭС в Белгороде, где ночью произошёл пожар

SHOT: Пожар на ТЭС в Белгороде начался после сброса двух СВУ с беспилотников

На ТЭС в Белгороде, где этой ночью произошёл пожар, было сброшено два СВУ с беспилотников. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

Как пишет телеграм-канал, дроны ВСУ атаковали подстанцию около полуночи. Через час пожарные локализовали возгорание. Пострадавших нет.

Боевой дрон ВСУ со взрывчаткой упал в Брянске

Боевой дрон ВСУ со взрывчаткой упал в Брянске

Напомним, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожарах на двух гражданских объектах в регионе, один из которых произошёл в административном центре.

А ранее в Белгородской области пограничники сбили три дрона ВСУ электронными ружьями. Один из беспилотников нёс взрывчатку.

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Telegram / "Белгород № 1"

Никита Никонов
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