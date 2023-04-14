В Белгородской области пограничники сбили три дрона ВСУ электронными ружьями
Сразу три украинских дрона-разведчика посадили российские пограничники с помощью электронных ружей в Белгородской области, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, первый квадрокоптер со взрывчаткой был обнаружен 14 апреля около десяти утра в Грайворонском районе. Наши военные лишили аппарат связи спецоборудованием, в результате чего он рухнул вблизи села Дроновка — примерно в километре от украинской границы. Взрыва не произошло. По предварительным данным, "птичка" была запущена из посёлка Майского Сумской области.
Второй украинский дрон шёл уже без заряда. Его заметили около часа дня у села Щетиновка Белгородского района — всего в 50 метрах от границы с Украиной. Беспилотник успешно посадили, предположительно, летел он из посёлка Окоп Харьковской области. Через час в Грайворонском районе был замечен ещё один разведчик, он также летел без взрывчатки. Коптер удалось приземлить около посёлка Горьковского — в километре от украинской границы. Предположительно, третью "птичку" запустили из села Одноробовка Харьковской области.
Везде обошлось без разрушений и пострадавших. В Минобороны данные пока не комментировали.
Ранее Лайф сообщал, что в Курской области пограничники посадили дрон ВСУ с гранатой от РПГ-7. Беспилотник был успешно нейтрализован, в ходе операции никто не пострадал.
Getty Images / Scott Peterson