В Курской области пограничники посадили дрон ВСУ с гранатой от РПГ-7
Украинский дрон с гранатой от РПГ-7 посадили российские пограничники в Курской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, квадрокоптер заметили накануне, 11 апреля, около семи вечера в Глушковском районе — примерно в полутора километрах от украинской границы. Его успешно нейтрализовали. Никто не пострадал.
А 10 апреля сообщалось, что беспилотник ВСУ совершил неудачную попытку атаки на электроподстанцию в Курской области: до цели дрон не долетел и упал примерно в двух километрах от границы с Украиной.
ТАСС / Антон Вергун