В Курской области пограничники посадили дрон ВСУ с гранатой от РПГ-7

Украинский дрон с гранатой от РПГ-7 посадили российские пограничники в Курской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, квадрокоптер заметили накануне, 11 апреля, около семи вечера в Глушковском районе — примерно в полутора километрах от украинской границы. Его успешно нейтрализовали. Никто не пострадал.