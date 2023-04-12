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12 апреля, 07:04

В Курской области пограничники посадили дрон ВСУ с гранатой от РПГ-7

Украинский дрон с гранатой от РПГ-7 посадили российские пограничники в Курской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, квадрокоптер заметили накануне, 11 апреля, около семи вечера в Глушковском районе — примерно в полутора километрах от украинской границы. Его успешно нейтрализовали. Никто не пострадал.

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А 10 апреля сообщалось, что беспилотник ВСУ совершил неудачную попытку атаки на электроподстанцию в Курской области: до цели дрон не долетел и упал примерно в двух километрах от границы с Украиной.

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ТАСС / Антон Вергун

Александра Вишнякова
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