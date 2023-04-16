Боевой дрон ВСУ со взрывчаткой упал в Брянске

На окраине Брянска упал беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВСУ. По предварительной версии, их целью были местные жители, собравшиеся на кладбище, передаёт Mash.

Беспилотник сегодня утром обнаружили в Володарском районе. Один из местных наткнулся на его обломки рядом с кладбищем, около которого также находится электростанция. Кроме того, среди деталей нашли и взрывчатку. В настоящее время на месте работают специалисты. Территория оцеплена.