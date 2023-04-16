Боевой дрон ВСУ со взрывчаткой упал в Брянске
В Брянске у кладбища обнаружили упавший боевой беспилотник ВСУ со взрывчаткой
На окраине Брянска упал беспилотный летательный аппарат, принадлежащий ВСУ. По предварительной версии, их целью были местные жители, собравшиеся на кладбище, передаёт Mash.
Беспилотник сегодня утром обнаружили в Володарском районе. Один из местных наткнулся на его обломки рядом с кладбищем, около которого также находится электростанция. Кроме того, среди деталей нашли и взрывчатку. В настоящее время на месте работают специалисты. Территория оцеплена.
Сегодня это уже не первая атака Украины. До этого ВСУ ударили по Донецку — обстреливали территории храмов и соборов. Например, из 20 выпущенных ракет некоторые упали рядом с кафедральным Спасо-Преображенским собором, а прихожанам и священнику пришлось заканчивать пасхальное богослужение в подвале.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency