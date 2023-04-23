Число раненных в результате обстрела ВСУ Донецка увеличилось до четырёх

Количество пострадавших после сегодняшнего обстрела Петровского района Донецка выросло до четырёх. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Осколочные ранения получили две женщины 39 и 69 лет, а также 72-летний мужчина. До этого была информация об одном погибшем и одной пострадавшей, о чём написал в телеграм-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Также в Куйбышевском районе города травмы получил местный житель от разрыва противопехотной мины "Лепесток". А в Макеевке две женщины погибли и одна пострадала после утреннего обстрела со стороны Украины.